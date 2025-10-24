Інформація щодо ціни Holy Coin (HOLY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0010596 $ 0,0010596 $ 0,0010596 Мін. за 24 год $ 0,00116368 $ 0,00116368 $ 0,00116368 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0010596$ 0,0010596 $ 0,0010596 Макс. за 24 год $ 0,00116368$ 0,00116368 $ 0,00116368 Рекордний максимум $ 0,01553962$ 0,01553962 $ 0,01553962 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -4,35% Зміна ціни (1 дн.) +0,03% Зміна ціни (за 7 дн.) -26,25% Зміна ціни (за 7 дн.) -26,25%

Актуальна ціна Holy Coin (HOLY) становить $0,00108858. За останні 24 години HOLY торгувався між мінімумом у $ 0,0010596 і максимумом у $ 0,00116368, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HOLY становить $ 0,01553962, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то HOLY змінився на -4,35% за останню годину, +0,03% за 24 години та на -26,25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Holy Coin (HOLY)

Ринкова капіталізація $ 1,09M$ 1,09M $ 1,09M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,09M$ 1,09M $ 1,09M Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 959 419,533402 999 959 419,533402 999 959 419,533402

Поточна ринкова капіталізація Holy Coin — $ 1,09M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOLY — 999,96M, зі загальною пропозицією 999959419.533402. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,09M.