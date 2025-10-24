Актуальна ціна Holy Coin сьогодні становить 0,00108858 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HOLY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HOLY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Holy Coin сьогодні становить 0,00108858 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HOLY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HOLY на MEXC вже зараз.

Докладніше про HOLY

Інформація про ціну HOLY

Офіційний вебсайт HOLY

Токеноміка HOLY

Прогноз ціни HOLY

Ціна Holy Coin (HOLY)

Актуальна ціна 1 HOLY до USD:

$0,00108865
Графік ціни Holy Coin (HOLY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:15:31 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Holy Coin (HOLY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0010596
Мін. за 24 год
$ 0,00116368
Макс. за 24 год

$ 0,0010596
$ 0,00116368
$ 0,01553962
$ 0
-4,35%

+0,03%

-26,25%

-26,25%

Актуальна ціна Holy Coin (HOLY) становить $0,00108858. За останні 24 години HOLY торгувався між мінімумом у $ 0,0010596 і максимумом у $ 0,00116368, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HOLY становить $ 0,01553962, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то HOLY змінився на -4,35% за останню годину, +0,03% за 24 години та на -26,25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Holy Coin (HOLY)

$ 1,09M
--
$ 1,09M
999,96M
999 959 419,533402
Поточна ринкова капіталізація Holy Coin — $ 1,09M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOLY — 999,96M, зі загальною пропозицією 999959419.533402. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,09M.

Історія ціни Holy Coin (HOLY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Holy Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Holy Coin до USD становила $ +0,0014265858.
За останні 60 днів зміна ціни Holy Coin до USD становила $ +0,0160653289.
За останні 90 днів зміна ціни Holy Coin до USD становила $ +0,00100490861090536303.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,03%
30 днів$ +0,0014265858+131,05%
60 днів$ +0,0160653289+1 475,81%
90 днів$ +0,00100490861090536303+1 201,02%

Що таке Holy Coin (HOLY)

Hello there, Welcome to the first $HOLY on Solana. An angel bunny who loves carrots🥕 Welcome to the Wonderful World of Holy🪐✨ The first Official Launchpad Partner of Smart Pocket which is open to everyone 🌟

CA: BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP

Launchpad: @smapocke Official Website: https://holycoin.world Swap: https://smapocke.app/meme-pad/BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP

Ресурс Holy Coin (HOLY)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Holy Coin (USD)

Скільки коштуватиме Holy Coin (HOLY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Holy Coin (HOLY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Holy Coin.

Перегляньте прогноз ціни Holy Coin вже зараз!

HOLY до місцевих валют

Токеноміка Holy Coin (HOLY)

Розуміння токеноміки Holy Coin (HOLY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HOLY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Holy Coin (HOLY)

Скільки сьогодні коштує Holy Coin (HOLY)?
Актуальна ціна HOLY у USD становить 0,00108858 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HOLY до USD?
Поточна ціна HOLY до USD — $ 0,00108858. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Holy Coin?
Ринкова капіталізація HOLY — $ 1,09M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HOLY?
Циркуляційна пропозиція HOLY — 999,96M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HOLY?
HOLY досяг історичної максимальної ціни у 0,01553962 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HOLY?
Історична мінімальна ціна HOLY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі HOLY?
Актуальний обсяг торгівлі HOLY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HOLY цього року?
HOLY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HOLY для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.