Токеноміка Holozone (HOLO) Дізнайтеся ключову інформацію про Holozone (HOLO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Holozone (HOLO) Holozone is the AI Agent framework for creating AI agents with advanced multimodal capabilities including voice to voice communication, text based posting, and the ability to understand advanced contextual information. The project can additionally "clone" consciousnesses by retrieving information about an individual and create an AI Agent with their personality and features that will be able to interact on social media platforms. Офіційний вебсайт: https://holozone.ai Купити HOLO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Holozone (HOLO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Holozone (HOLO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 91,64K $ 91,64K $ 91,64K Загальна пропозиція: $ 974,94M $ 974,94M $ 974,94M Циркуляційна пропозиція: $ 905,00M $ 905,00M $ 905,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 98,73K $ 98,73K $ 98,73K Історичний максимум: $ 0,02758703 $ 0,02758703 $ 0,02758703 Історичний мінімум: $ 0,00006422 $ 0,00006422 $ 0,00006422 Поточна ціна: $ 0,00010179 $ 0,00010179 $ 0,00010179 Дізнайтеся більше про ціну Holozone (HOLO)

Токеноміка Holozone (HOLO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Holozone (HOLO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HOLO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HOLO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HOLO, досліджуйте ціну токена HOLO в реальному часі!

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