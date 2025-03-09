Ціна Holozone (HOLO)
Поточна ціна Holozone (HOLO) сьогодні становить 0.0003606 USD з ринковою капіталізацією $ 326.99K USD. Ціна HOLO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Holozone:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.84K USD
- зміна ціни Holozone протягом дня — -11.82%
- циркуляційна пропозиція – 905.06M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Holozone до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Holozone до USD становила $ -0.0003119325.
За останні 60 днів зміна ціни Holozone до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Holozone до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.82%
|30 днів
|$ -0.0003119325
|-86.50%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Holozone: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.48%
-11.82%
-38.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Holozone is the AI Agent framework for creating AI agents with advanced multimodal capabilities including voice to voice communication, text based posting, and the ability to understand advanced contextual information. The project can additionally "clone" consciousnesses by retrieving information about an individual and create an AI Agent with their personality and features that will be able to interact on social media platforms.
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