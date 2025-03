Що таке Holozone ( HOLO)

Holozone is the AI Agent framework for creating AI agents with advanced multimodal capabilities including voice to voice communication, text based posting, and the ability to understand advanced contextual information. The project can additionally "clone" consciousnesses by retrieving information about an individual and create an AI Agent with their personality and features that will be able to interact on social media platforms.

Ресурс Holozone (HOLO) Офіційний вебсайт