Сьогоднішня ціна Holozone (HOLO)

Поточна ціна Holozone (HOLO) сьогодні становить 0.0003606 USD з ринковою капіталізацією $ 326.99K USD. Ціна HOLO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Holozone:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.84K USD

- зміна ціни Holozone протягом дня — -11.82%

- циркуляційна пропозиція – 905.06M USD

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