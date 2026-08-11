Сьогоднішня ціна holoride

Поточна ціна holoride (RIDE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RIDE до USD становить $ 0 за RIDE.

holoride наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 116 891, з циркуляційною пропозицією у 879,90M RIDE. Протягом останніх 24 годин RIDE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,5, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RIDE змінився на -0,59% за останню годину та на -54,33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,80.

Ринкова інформація щодо holoride (RIDE)

Ринкова капіталізація $ 116,89K$ 116,89K $ 116,89K Обсяг (за 24 год) $ 2,80$ 2,80 $ 2,80 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 132,82K$ 132,82K $ 132,82K Циркуляційне постачання 879,90M 879,90M 879,90M Загальна пропозиція 999 794 371,0 999 794 371,0 999 794 371,0

Поточна ринкова капіталізація holoride — $ 116,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,80. Циркуляційна пропозиція RIDE — 879,90M, зі загальною пропозицією 999794371.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 132,82K.