Сьогоднішня ціна Holonus (HLN)

Поточна ціна Holonus (HLN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HLN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Holonus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.84K USD

- зміна ціни Holonus протягом дня — -1.27%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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