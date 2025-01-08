Ціна Holonus (HLN)
Поточна ціна Holonus (HLN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HLN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Holonus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.84K USD
- зміна ціни Holonus протягом дня — -1.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Holonus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Holonus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Holonus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Holonus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.27%
|30 днів
|$ 0
|-5.03%
|60 днів
|$ 0
|-26.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Holonus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-1.27%
-1.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Holonus is a platform to create an economic zone based on DAO (Decentralized Autonomous Organization). Holonus is a blockchain-based best ecosystem platform for the next generation with a view to creating an economic zone based on the DAO. Holonus participants will be evaluated for their contributions to the Holonus economic zone and will receive legitimate reward through smart contracts. We will realize an economic zone free from a hierarchical structure that forms contemporary society."
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