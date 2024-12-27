Ціна Holograph (HLG)
Поточна ціна Holograph (HLG) сьогодні становить 0.00143334 USD з ринковою капіталізацією $ 2.21M USD. Ціна HLG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Holograph:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 322.75K USD
- зміна ціни Holograph протягом дня — +11.54%
- циркуляційна пропозиція – 1.53B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Holograph до USD становила $ +0.00014832.
За останні 30 днів зміна ціни Holograph до USD становила $ +0.0002330176.
За останні 60 днів зміна ціни Holograph до USD становила $ +0.0001825605.
За останні 90 днів зміна ціни Holograph до USD становила $ -0.0001393267985202403.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00014832
|+11.54%
|30 днів
|$ +0.0002330176
|+16.26%
|60 днів
|$ +0.0001825605
|+12.74%
|90 днів
|$ -0.0001393267985202403
|-8.85%
Останній аналіз цін Holograph: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.26%
+11.54%
+9.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Holograph is an omnichain tokenization protocol. Holograph is an omnichain tokenization protocol, enabling asset issuers to mint natively composable omnichain tokens. Holograph has been used to mint millions of onchain assets, making it one of the most widely used protocols for cross-chain asset production and distribution.
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