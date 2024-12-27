Сьогоднішня ціна Holograph (HLG)

Поточна ціна Holograph (HLG) сьогодні становить 0.00143334 USD з ринковою капіталізацією $ 2.21M USD. Ціна HLG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Holograph:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 322.75K USD

- зміна ціни Holograph протягом дня — +11.54%

- циркуляційна пропозиція – 1.53B USD

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