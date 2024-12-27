Сьогоднішня ціна HollyGold (HGOLD)

Поточна ціна HollyGold (HGOLD) сьогодні становить 0.114902 USD з ринковою капіталізацією $ 1.48M USD. Ціна HGOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HollyGold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.88 USD

- зміна ціни HollyGold протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 12.87M USD

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