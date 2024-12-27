Ціна HollyGold (HGOLD)
Поточна ціна HollyGold (HGOLD) сьогодні становить 0.114902 USD з ринковою капіталізацією $ 1.48M USD. Ціна HGOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HollyGold:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.88 USD
- зміна ціни HollyGold протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 12.87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HollyGold до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HollyGold до USD становила $ -0.0323851631.
За останні 60 днів зміна ціни HollyGold до USD становила $ +0.0360641183.
За останні 90 днів зміна ціни HollyGold до USD становила $ +0.02502334988982048.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0323851631
|-28.18%
|60 днів
|$ +0.0360641183
|+31.39%
|90 днів
|$ +0.02502334988982048
|+27.84%
Останній аналіз цін HollyGold: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+113.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HollyGold(HGOLD) allows you to become part of the next major Hollywood Motion Picture Production. When you purchasse in HollyGold(HGOLD), you enter the magical world of movies! HollyGold’s team members and its advisory team have produced and/or provided production services for over 1600 films including Oscar and Emmy award winning films as well as many Blokckbuster hits.
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