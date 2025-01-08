Сьогоднішня ціна Holi (HOLI)

Поточна ціна Holi (HOLI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.89K USD. Ціна HOLI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Holi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.22K USD

- зміна ціни Holi протягом дня — -13.29%

- циркуляційна пропозиція – 999.32M USD

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