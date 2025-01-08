Ціна Holi (HOLI)
Поточна ціна Holi (HOLI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.89K USD. Ціна HOLI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Holi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.22K USD
- зміна ціни Holi протягом дня — -13.29%
- циркуляційна пропозиція – 999.32M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Holi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Holi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Holi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Holi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.29%
|30 днів
|$ 0
|-49.33%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Holi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
-13.29%
+20.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Holi is a community-driven memecoin project built on a unique narrative of justice and purity. Representing an unwavering force against chaos, Holi embodies a protector for those who stand by its vision. With its bold theme and powerful messaging, Holi appeals to those seeking a memecoin that merges humor with meaningful community-driven engagement. The project focuses on creating a space for holders to unite under a shared narrative while embracing the lighthearted and creative culture of memecoins. Holi also aspires to foster organic growth, encourage community collaboration, and introduce unique utilities over time to provide value to its supporters. Rooted in its ethos of "Judgement awaits the unholi," Holi sets itself apart by combining a compelling concept with a commitment to building a robust, inclusive digital community.
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