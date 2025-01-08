Ціна Holdstation Utility GOLD (UGOLD)
Поточна ціна Holdstation Utility GOLD (UGOLD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UGOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Holdstation Utility GOLD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 270.61 USD
- зміна ціни Holdstation Utility GOLD протягом дня — -9.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Holdstation Utility GOLD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Holdstation Utility GOLD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Holdstation Utility GOLD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Holdstation Utility GOLD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.84%
|30 днів
|$ 0
|-19.39%
|60 днів
|$ 0
|+2.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Holdstation Utility GOLD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.08%
-9.84%
-1.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
uGOLD is an utility token of Holdstation following the ERC-20 standard, and it can only be earned by converting GOLD at a 1:1 ratio. Users holding uGOLD enjoy various benefits, including paying discount fees, exchanging for stablecoins, converting to HOLD, and purchasing items within the ecosystem.
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