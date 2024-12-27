Сьогоднішня ціна Holdstation USDC (HSUSDC)

Поточна ціна Holdstation USDC (HSUSDC) сьогодні становить 1.15 USD з ринковою капіталізацією $ 1.89M USD. Ціна HSUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Holdstation USDC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.36 USD

- зміна ціни Holdstation USDC протягом дня — -0.13%

- циркуляційна пропозиція – 1.64M USD

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