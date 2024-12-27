Ціна Holdstation USDC (HSUSDC)
Поточна ціна Holdstation USDC (HSUSDC) сьогодні становить 1.15 USD з ринковою капіталізацією $ 1.89M USD. Ціна HSUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Holdstation USDC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.36 USD
- зміна ціни Holdstation USDC протягом дня — -0.13%
- циркуляційна пропозиція – 1.64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Holdstation USDC до USD становила $ -0.001559548966897.
За останні 30 днів зміна ціни Holdstation USDC до USD становила $ -0.0294508100.
За останні 60 днів зміна ціни Holdstation USDC до USD становила $ -0.0354228750.
За останні 90 днів зміна ціни Holdstation USDC до USD становила $ -0.0249838303395927.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001559548966897
|-0.13%
|30 днів
|$ -0.0294508100
|-2.56%
|60 днів
|$ -0.0354228750
|-3.08%
|90 днів
|$ -0.0249838303395927
|-2.12%
Останній аналіз цін Holdstation USDC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-0.13%
-1.58%
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