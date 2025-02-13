Ціна HoldOn4DearLife (HODL)
Поточна ціна HoldOn4DearLife (HODL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HODL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HoldOn4DearLife:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 904.89K USD
- зміна ціни HoldOn4DearLife протягом дня — -9.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HoldOn4DearLife до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HoldOn4DearLife до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HoldOn4DearLife до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HoldOn4DearLife до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.87%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HoldOn4DearLife: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8.40%
-9.87%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$HODL is a BSC cult token deployed on four.meme The most valuable lesson CZ ever learned: "HODL = Hold On 4 Dear Life." Lately, the crypto space has been plagued by short-term thinking—jeets dumping for quick gains and news-driven hype cycles. The art of building a strong, unique, and faithful meme community is being replaced by constant chasing of new pnd tokens. $HODL will change everything from now on. It’s the first cult token on BSC, bringing together like-minded individuals who believe in holding for generational wealth—a safe paradise for holders. As CZ recently said: "Over the last 4 years, some things never change - If you can't hold, you won't be rich." This is the mindset that will make crypto a true lifetime investment. CZ is ultra-bullish on #HODL—are you?
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