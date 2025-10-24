Інформація щодо ціни HoldME Token (HOLDME) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00013609 $ 0,00013609 $ 0,00013609 Мін. за 24 год $ 0,0001397 $ 0,0001397 $ 0,0001397 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00013609$ 0,00013609 $ 0,00013609 Макс. за 24 год $ 0,0001397$ 0,0001397 $ 0,0001397 Рекордний максимум $ 0,00053058$ 0,00053058 $ 0,00053058 Найнижча ціна $ 0,00005136$ 0,00005136 $ 0,00005136 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,13% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,13%

Актуальна ціна HoldME Token (HOLDME) становить $0,0001369. За останні 24 години HOLDME торгувався між мінімумом у $ 0,00013609 і максимумом у $ 0,0001397, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HOLDME становить $ 0,00053058, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00005136.

Що стосується короткострокових результатів, то HOLDME змінився на -- за останню годину, -0,00% за 24 години та на -2,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо HoldME Token (HOLDME)

Ринкова капіталізація $ 136,90K$ 136,90K $ 136,90K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 136,90K$ 136,90K $ 136,90K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація HoldME Token — $ 136,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOLDME — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 136,90K.