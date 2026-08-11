Сьогоднішня ціна HoldFlow

Поточна ціна HoldFlow (HOLD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,74% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOLD до USD становить $ 0 за HOLD.

HoldFlow наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 269 154, з циркуляційною пропозицією у 1,00B HOLD. Протягом останніх 24 годин HOLD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HOLD змінився на -0,02% за останню годину та на -4,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,17.

Ринкова інформація щодо HoldFlow (HOLD)

Ринкова капіталізація $ 269,15K$ 269,15K $ 269,15K Обсяг (за 24 год) $ 4,17$ 4,17 $ 4,17 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 269,15K$ 269,15K $ 269,15K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація HoldFlow — $ 269,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,17. Циркуляційна пропозиція HOLD — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 269,15K.