Сьогоднішня ціна HOLDER

Поточна ціна HOLDER (DOGGY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5.95% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DOGGY до USD становить $ 0 за DOGGY.

HOLDER наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 104,853, з циркуляційною пропозицією у 999.74M DOGGY. Протягом останніх 24 годин DOGGY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00435194, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DOGGY змінився на +0.23% за останню годину та на -1.57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 785.51.

Ринкова інформація щодо HOLDER (DOGGY)

Ринкова капіталізація $ 104.85K$ 104.85K $ 104.85K Обсяг (за 24 год) $ 785.51$ 785.51 $ 785.51 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 104.85K$ 104.85K $ 104.85K Циркуляційне постачання 999.74M 999.74M 999.74M Загальна пропозиція 999,739,813.339181 999,739,813.339181 999,739,813.339181

Поточна ринкова капіталізація HOLDER — $ 104.85K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 785.51. Циркуляційна пропозиція DOGGY — 999.74M, зі загальною пропозицією 999739813.339181. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 104.85K.