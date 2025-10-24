Інформація щодо ціни Holdcoin (HOLD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000665 $ 0,00000665 $ 0,00000665 Мін. за 24 год $ 0,00000715 $ 0,00000715 $ 0,00000715 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000665$ 0,00000665 $ 0,00000665 Макс. за 24 год $ 0,00000715$ 0,00000715 $ 0,00000715 Рекордний максимум $ 0,00411566$ 0,00411566 $ 0,00411566 Найнижча ціна $ 0,00000601$ 0,00000601 $ 0,00000601 Зміна ціни (за 1 год) +1,20% Зміна ціни (1 дн.) +4,58% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,45% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,45%

Актуальна ціна Holdcoin (HOLD) становить $0,00000707. За останні 24 години HOLD торгувався між мінімумом у $ 0,00000665 і максимумом у $ 0,00000715, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HOLD становить $ 0,00411566, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000601.

Що стосується короткострокових результатів, то HOLD змінився на +1,20% за останню годину, +4,58% за 24 години та на -17,45% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Holdcoin (HOLD)

Ринкова капіталізація $ 70,71K$ 70,71K $ 70,71K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 70,71K$ 70,71K $ 70,71K Циркуляційне постачання 10,00B 10,00B 10,00B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Holdcoin — $ 70,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOLD — 10,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 70,71K.