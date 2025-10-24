Інформація щодо ціни Hold Sloth (ZZZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -23,43% Зміна ціни (за 7 дн.) -23,43%

Актуальна ціна Hold Sloth (ZZZ) становить --. За останні 24 години ZZZ торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ZZZ становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ZZZ змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -23,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hold Sloth (ZZZ)

Ринкова капіталізація $ 8,52K$ 8,52K $ 8,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,54K$ 9,54K $ 9,54K Циркуляційне постачання 843,15M 843,15M 843,15M Загальна пропозиція 943 505 142,7532988 943 505 142,7532988 943 505 142,7532988

Поточна ринкова капіталізація Hold Sloth — $ 8,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZZZ — 843,15M, зі загальною пропозицією 943505142.7532988. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,54K.