Актуальна ціна Hold Sloth сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ZZZ до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ZZZ на MEXC вже зараз.

Ціна Hold Sloth (ZZZ)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ZZZ до USD:

--
----
0,00%1D
Графік ціни Hold Sloth (ZZZ) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:45:37 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Hold Sloth (ZZZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-23,43%

-23,43%

Актуальна ціна Hold Sloth (ZZZ) становить --. За останні 24 години ZZZ торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ZZZ становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ZZZ змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -23,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hold Sloth (ZZZ)

$ 8,52K
$ 8,52K$ 8,52K

--
----

$ 9,54K
$ 9,54K$ 9,54K

843,15M
843,15M 843,15M

943 505 142,7532988
943 505 142,7532988 943 505 142,7532988

Поточна ринкова капіталізація Hold Sloth — $ 8,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZZZ — 843,15M, зі загальною пропозицією 943505142.7532988. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,54K.

Історія ціни Hold Sloth (ZZZ) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hold Sloth до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hold Sloth до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hold Sloth до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hold Sloth до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-7,76%
60 днів$ 0-37,43%
90 днів$ 0--

Що таке Hold Sloth (ZZZ)

Hold_Sloth is a meme-based project on the BNB Chain that embraces patience and rest as core values in crypto. It features a sloth character wearing a golden “$ZZZ” necklace, symbolizing slow, steady building. The project promotes a calm, long-term approach to market cycles and grows through memes, visual storytelling, and strong community culture focused on consistency, simplicity, and resilience. Recently, the project burned over 56M tokens and locked 100M tokens for future growth.

Прогноз ціни Hold Sloth (USD)

Скільки коштуватиме Hold Sloth (ZZZ) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Hold Sloth (ZZZ) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Hold Sloth.

Перегляньте прогноз ціни Hold Sloth вже зараз!

ZZZ до місцевих валют

Токеноміка Hold Sloth (ZZZ)

Розуміння токеноміки Hold Sloth (ZZZ) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ZZZ зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Hold Sloth (ZZZ)

Скільки сьогодні коштує Hold Sloth (ZZZ)?
Актуальна ціна ZZZ у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ZZZ до USD?
Поточна ціна ZZZ до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Hold Sloth?
Ринкова капіталізація ZZZ — $ 8,52K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ZZZ?
Циркуляційна пропозиція ZZZ — 843,15M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ZZZ?
ZZZ досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ZZZ?
Історична мінімальна ціна ZZZ становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі ZZZ?
Актуальний обсяг торгівлі ZZZ за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ZZZ цього року?
ZZZ може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ZZZ для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Hold Sloth (ZZZ)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

