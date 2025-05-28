Сьогоднішня ціна HOLD (EARN)

Поточна ціна HOLD (EARN) сьогодні становить 0,00471015 USD з ринковою капіталізацією $ 1,99M USD. Ціна EARN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HOLD:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни HOLD протягом дня — +2,75%

- циркуляційна пропозиція – 422,77M USD

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