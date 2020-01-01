Токеноміка Hokkaidu Inu ($HOKK) Дізнайтеся ключову інформацію про Hokkaidu Inu ($HOKK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hokkaidu Inu ($HOKK) The Community Revival Coin (CRC) is an ERC-20 token undergoing a transformative community takeover within the decentralized finance (DeFi) space. Born out of a shared mission to experiment with the resilience of a community, CRC aims to turn adversity into opportunity, demonstrating the strength and creativity inherent in decentralized networks. Офіційний вебсайт: http://hokkaidoinu.biz/ Купити $HOKK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hokkaidu Inu ($HOKK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hokkaidu Inu ($HOKK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 331,94K $ 331,94K $ 331,94K Загальна пропозиція: $ 99 002,03T $ 99 002,03T $ 99 002,03T Циркуляційна пропозиція: $ 99 002,03T $ 99 002,03T $ 99 002,03T FDV (повністю розведена вартість): $ 331,94K $ 331,94K $ 331,94K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Hokkaidu Inu ($HOKK)

Токеноміка Hokkaidu Inu ($HOKK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hokkaidu Inu ($HOKK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $HOKK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $HOKK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $HOKK, досліджуйте ціну токена $HOKK в реальному часі!

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