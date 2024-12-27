Сьогоднішня ціна Hokkaidu Inu ($HOKK)

Поточна ціна Hokkaidu Inu ($HOKK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 737.08K USD. Ціна $HOKK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hokkaidu Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.68 USD

- зміна ціни Hokkaidu Inu протягом дня — +2.15%

- циркуляційна пропозиція – 99,074.56T USD

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