Ціна Hokkaidu Inu ($HOKK)
Поточна ціна Hokkaidu Inu ($HOKK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 737.08K USD. Ціна $HOKK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hokkaidu Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.68 USD
- зміна ціни Hokkaidu Inu протягом дня — +2.15%
- циркуляційна пропозиція – 99,074.56T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hokkaidu Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hokkaidu Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hokkaidu Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hokkaidu Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.15%
|30 днів
|$ 0
|-21.21%
|60 днів
|$ 0
|-10.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hokkaidu Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+2.15%
-5.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Community Revival Coin (CRC) is an ERC-20 token undergoing a transformative community takeover within the decentralized finance (DeFi) space. Born out of a shared mission to experiment with the resilience of a community, CRC aims to turn adversity into opportunity, demonstrating the strength and creativity inherent in decentralized networks.
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