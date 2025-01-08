Сьогоднішня ціна Hokkaido Ken (DOKEN)

Поточна ціна Hokkaido Ken (DOKEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOKEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hokkaido Ken:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.83 USD

- зміна ціни Hokkaido Ken протягом дня — -6.78%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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