Ціна Hokkaido Ken (DOKEN)
Поточна ціна Hokkaido Ken (DOKEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOKEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hokkaido Ken:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.83 USD
- зміна ціни Hokkaido Ken протягом дня — -6.78%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hokkaido Ken до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hokkaido Ken до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hokkaido Ken до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hokkaido Ken до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.78%
|30 днів
|$ 0
|-15.07%
|60 днів
|$ 0
|-11.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hokkaido Ken: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.78%
-2.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hokkaido is an Ethereum meme token inspired by the charming and resilient Japanese dog breed native to the Hokkaido region. Celebrating the spirit of these loyal and adventurous canines, this token combines the playful world of meme culture with the rich heritage of Japan's beloved dogs. Perfect for dog lovers and crypto enthusiasts alike, Hokkaido offers a unique and delightful addition to your digital asset collection. Embrace the spirit of Hokkaido and join the pack today!
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