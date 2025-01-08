Ціна Hokkaido Inu Token (HINU)
Поточна ціна Hokkaido Inu Token (HINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hokkaido Inu Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.30 USD
- зміна ціни Hokkaido Inu Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hokkaido Inu Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hokkaido Inu Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hokkaido Inu Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hokkaido Inu Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-4.17%
|60 днів
|$ 0
|+56.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hokkaido Inu Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+8.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
About HE MAY BE OLD BUT HE IS WISE AS HELL! Just as an old man, their bloodline is infused with knowledge and intelligence. WHY HOKKAIDO INU OF ALL DOGS? IT'S SUCH AN EASY ANSWER! First of all, it’s because it’s the oldest bloodline of the Japanese dogs. That should tell you something. Second of all, because of the amazing team behind it. No great mind can evolve without the propper help!
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