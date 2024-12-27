Ціна Hoge Finance (HOGE)
Поточна ціна Hoge Finance (HOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.51M USD. Ціна HOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hoge Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.84K USD
- зміна ціни Hoge Finance протягом дня — -0.78%
- циркуляційна пропозиція – 415.20B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hoge Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hoge Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hoge Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hoge Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.78%
|30 днів
|$ 0
|-44.61%
|60 днів
|$ 0
|+98.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hoge Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
-0.78%
-13.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is HOGE? HOGE, formerly known as Hoge.Finance or Hogecoin, describes itself as a community-driven DeFi auto-staking ERC-20 token with a capped and deflationary supply. HOGE was fair-launched on February 7, 2021 with no tokens allocated to the team. Initial HOGE supply was 1,000,000,000,000 with half (500 billion) permanently burned at launch. Deflationary Cryptocurrency A 2% tax is levied on every HOGE transaction that takes place. 1% of that tax is sent to the burn wallet and permanently removed from the supply. The other 1% is redistributed to all wallets holding HOGE outside of exchanges. HOGE launched with the intention of simply being a deflationary “Doge but DeFi”. However, a team of HOGE founders with a larger vision stewarded the project toward a more philanthropic and utilitarian roadmap. HOGE is one of the first DeFi memecoins to successfully complete a Certik audit. No critical, major, or medium findings were found. As of this writing the skynet security score is 90. https://www.certik.org/projects/hogefinance HOGE has begun minting NFT's for holders as well as sponsoring eSports and Rally Racing Trucks. In May a Swiss verein non-profit DAO hybrid was created to enact community approved actions for the token also to sign contracts and business agreements going forward with Centralized Exchange’s. HOGE has implemented a non-profit partnership initiative including a Twitter campaign called #HogeSavesTheAnimals through which the community nominates charitable causes for HOGE to support. Under this and related initiatives HOGE has raised over $20,000 for animals. The HOGE team looks to it’s HogeGameLabs to explore dApp games development later in 2021. Articles about HOGE https://coinpedia.org/price-analysis/hoge-finance-and-meme-price-analysis/ https://www.prweb.com/releases/who_let_the_crypto_dogs_out_hoge_the_king_of_defi_made_easy/prweb17885931.htm https://jessejrogers.medium.com/can-hoge-become-heir-to-doge-496079b3c624 https://marketrealist.com/p/where-can-i-buy-hoge-crypto/
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