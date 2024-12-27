Сьогоднішня ціна Hoge Finance (HOGE)

Поточна ціна Hoge Finance (HOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.51M USD. Ціна HOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hoge Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.84K USD

- зміна ціни Hoge Finance протягом дня — -0.78%

- циркуляційна пропозиція – 415.20B USD

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