Ціна Hog (HOG)
Поточна ціна Hog (HOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.67 USD
- зміна ціни Hog протягом дня — -6.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.84%
|30 днів
|$ 0
|-13.57%
|60 днів
|$ 0
|-9.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.74%
-6.84%
+5.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hog is the first pig themed memecoin making waves on Solana.
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