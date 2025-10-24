Інформація щодо ціни HODLess Coin (HODLESS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,68% Зміна ціни (1 дн.) +0,93% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,51% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,51%

Актуальна ціна HODLess Coin (HODLESS) становить --. За останні 24 години HODLESS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HODLESS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то HODLESS змінився на -0,68% за останню годину, +0,93% за 24 години та на +6,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо HODLess Coin (HODLESS)

Ринкова капіталізація $ 7,45K$ 7,45K $ 7,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,45K$ 7,45K $ 7,45K Циркуляційне постачання 998,66M 998,66M 998,66M Загальна пропозиція 998 664 263,22735 998 664 263,22735 998 664 263,22735

Поточна ринкова капіталізація HODLess Coin — $ 7,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HODLESS — 998,66M, зі загальною пропозицією 998664263.22735. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,45K.