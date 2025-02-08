Сьогоднішня ціна HodlAssets (HODL)

Поточна ціна HodlAssets (HODL) сьогодні становить 0.00274815 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HODL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HodlAssets:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.20 USD

- зміна ціни HodlAssets протягом дня — +2.04%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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