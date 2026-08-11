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Поточна ціна HODL Coin сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація HODL становить 14 181,51 USD. Відстежуйте оновлення цін HODL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна HODL Coin сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація HODL становить 14 181,51 USD. Відстежуйте оновлення цін HODL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про HODL

Інформація про ціну HODL

Що таке HODL

Офіційний вебсайт HODL

Токеноміка HODL

Прогноз ціни HODL

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Ціна HODL Coin (HODL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 HODL до USD:

$0,00001423
$0,00001423$0,00001423
-1,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни HODL Coin (HODL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:14:10 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна HODL Coin

Поточна ціна HODL Coin (HODL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HODL до USD становить $ 0 за HODL.

HODL Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 181,51, з циркуляційною пропозицією у 999,61M HODL. Протягом останніх 24 годин HODL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,061265, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HODL змінився на -0,02% за останню годину та на +6,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо HODL Coin (HODL)

$ 14,18K
$ 14,18K$ 14,18K

--
----

$ 14,18K
$ 14,18K$ 14,18K

999,61M
999,61M 999,61M

999 609 092,856434
999 609 092,856434 999 609 092,856434

Поточна ринкова капіталізація HODL Coin — $ 14,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HODL — 999,61M, зі загальною пропозицією 999609092.856434. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,18K.

Історія ціни HODL Coin у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,061265
$ 0,061265$ 0,061265

$ 0
$ 0$ 0

-0,02%

+0,14%

+6,81%

+6,81%

Історія ціни HODL Coin (HODL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HODL Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HODL Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HODL Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HODL Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,14%
30 днів$ 0-22,89%
60 днів$ 0-7,14%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни HODL Coin

Прогноз ціни HODL Coin (HODL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна HODL у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни HODL Coin (HODL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна HODL Coin потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне HODL Coin у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни HODL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни HODL Coin.

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Ресурс HODL Coin (HODL)

Офіційний вебсайт

Категорія :

BONK.fun EcosystemPump.fun Ecosystem

Про HODL Coin

Яка зараз ціна торгівлі HODL Coin?

HODL Coin (HODL) наразі коштує ₴ UAH, що відображає зміну ціни на рівні 0.13% за останні 24 години. Ця ціна представляє останній агрегований ринковий курс на основі великих бірж і постійно оновлюється з урахуванням актуальної ринкової активності.

Які фактори впливають на зміну ціни HODL Coin сьогодні?

Недавня зміна ціни за останні 24 години обумовлена поєднанням ринкового настрою, коливань ліквідності та загального показника категорії у секторі Pump.fun Ecosystem,BONK.fun Ecosystem. Ширші економічні тенденції й он-чейн активність на -- також можуть сприяти короткостроковій волатильності.

Наскільки активний інтерес до торгівлі HODL?

Інвестори згенерували ₴-- об’єму торгів за 24 години, що свідчить про активну участь. Більший об’єм зазвичай вказує на підвищену довіру та краще визначення ціни.

Яке місце займає HODL Coin у глобальному крипторинку?

Наразі він посідає #9488 місце за ринковою капіталізацією ₴625062.3063015441600000, що розміщує його серед більш відомих активів у своєму секторі.

Що говорить нам обсяг обігу щодо HODL?

З обігом 999609092.856434 токенів рівень пропозиції грає важливу роль у визначенні дефіциту, довгострокової інфляції та ринкової оцінки.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з недавньою динамікою HODL Coin?

Діапазон цін від ₴ до ₴ за останні 24 години підкреслює внутрішньоденну волатильність і допомагає трейдерам оцінити короткострокові можливості для торгівлі.

Як HODL Coin поступається у порівнянні зі схожими активами?

У порівнянні з іншими токенами Pump.fun Ecosystem,BONK.fun Ecosystem, HODL продовжує демонструвати конкурентоспроможну динаміку, підтримуючи стабільний обсяг торгів та постійний інтерес як з боку роздрібних, так і інституціональних учасників.

Люди також запитують: Інші запитання про HODL Coin

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:14:10 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для HODL Coin (HODL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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