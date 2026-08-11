Сьогоднішня ціна HODL Coin

Поточна ціна HODL Coin (HODL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HODL до USD становить $ 0 за HODL.

HODL Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 181,51, з циркуляційною пропозицією у 999,61M HODL. Протягом останніх 24 годин HODL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,061265, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HODL змінився на -0,02% за останню годину та на +6,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо HODL Coin (HODL)

Ринкова капіталізація $ 14,18K$ 14,18K $ 14,18K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,18K$ 14,18K $ 14,18K Циркуляційне постачання 999,61M 999,61M 999,61M Загальна пропозиція 999 609 092,856434 999 609 092,856434 999 609 092,856434

Поточна ринкова капіталізація HODL Coin — $ 14,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HODL — 999,61M, зі загальною пропозицією 999609092.856434. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,18K.