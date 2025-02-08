Сьогоднішня ціна HODL (HODL)

Поточна ціна HODL (HODL) сьогодні становить 0.00020168 USD з ринковою капіталізацією $ 1.54M USD. Ціна HODL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HODL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 167.92K USD

- зміна ціни HODL протягом дня — +0.50%

- циркуляційна пропозиція – 7.61B USD

Отримуйте оновлення цін HODL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HODL.