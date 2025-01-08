Ціна Hocus Pocus Finance (HOC)
Поточна ціна Hocus Pocus Finance (HOC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HOC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hocus Pocus Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.45K USD
- зміна ціни Hocus Pocus Finance протягом дня — -9.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hocus Pocus Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hocus Pocus Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hocus Pocus Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hocus Pocus Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.64%
|30 днів
|$ 0
|-57.43%
|60 днів
|$ 0
|-19.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hocus Pocus Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.56%
-9.64%
-21.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hocus Pocus is a flexible staking protocol on the PulseChain network, enabling users to enhance their yield in terms of percentages and duration. At the core of this initiative lies the Hocus Pocus Aether, a robust smart contract responsible for overseeing the entire platform. The Aether is supported by three contracts: the Hocus Pocus Token, the Hocus Pocus Cauldron NFT, and the Hocus Pocus Booster NFT. The Hocus Pocus Token functions as the platform's native currency, serving as the backbone of the entire system. Hocus Pocus also serves as the backbone for PulseMarket, one of the top marketplaces on the PulseChain network, and acts as the backbone for various farming pools.
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