Ціна Hobbes (HOBBES)
Поточна ціна Hobbes (HOBBES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HOBBES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hobbes:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.30 USD
- зміна ціни Hobbes протягом дня — -9.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hobbes до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hobbes до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hobbes до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hobbes до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.33%
|30 днів
|$ 0
|-36.98%
|60 днів
|$ 0
|-8.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hobbes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.70%
-9.33%
-12.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hobbes is a Meme Coin communty-drive cryptocurrency on the Ethereum network. Hobbes is not only a meme but also a charitative-based cryptocurrency. We believe the cryptocurrency community is so strong that they could use it to help charities. Introducing Hobbes, an exciting new cryptocurrency token inspired by Elon Musk's cherished Yorkie, who shared his life for an incredible 15 years. Named Hobbes this feisty canine won Musk's heart with his tenacious spirit. The Hobbes token captures the essence of this remarkable pup, transforming it into a dynamic digital asset. Hobbes seeks to unite the crypto and dog-loving communities, creating a robust and spirited ecosystem that celebrates the indomitable spirit of its canine muse.
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