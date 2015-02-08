Токеноміка HNC Coin (HNC) Дізнайтеся ключову інформацію про HNC Coin (HNC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація HNC Coin (HNC) What is HNC Coin? • HNC Coin was established in 2015. First block was generated on Feb 8th, 2015. The initial blockchain was fork of Litecoin and after the last hard fork on July 2021 it became fork of Dash Coin, focusing on maximizing safety and speed of transactions. Who are the founders of HNC Coin? • HNC Coin was founded by a team of Greek highly experienced blockchain developers. In 2020 new developers have joined the team and it is scheduled for more entries for the next couple of years to develop HNC’s Coin Ecosystem. What makes HNC Coin unique? • Unlike most digital currencies, the HNC is designed to be a dual-purpose currency. That is, to exist as a means of payment on the one hand but also to be treated as an innovative investment solution on the other. Also provide a complete payment ecosystem and integration its use into it. • After hard fork on 17th July 2021, HNC Coin became fork of Dash Coin, X11 algo and supports instant send option for up to 1,000 HNC Coins within 1,3’’ and private send as well. Where can you buy HNC Coin? • Currently HNC Coin is traded at: P2PB2B (https://p2pb2b.io)

GokuMarket (https://gokumarket.com/)

HNC Revolution (https://hnc-revolution.com/)

Finexbox (https://www.finexbox.com/)

Xeggex (www.xeggex.com) • More exchanges will be added in the future How many HNC Coins are there in Circulation? • Coin structure is as follows: Total supply is: 100M

Circulating supply: 93M

Locked in life to Master Nodes: 10M (1m/Master Node)

Tradeable coins: 83M

Coins available for mining: 7M How is the HNC Coin network secured? HNC’s Coin network consists of 10 Master nodes (each master node requires 1M coins). Coins of all ten (10) Master nodes are locked in life from HNC’s team to protect the network. More Master nodes are about to be added soon.

A master node has a full copy of the HNC blockchain and performs tasks such as block validation, Private Send, and Instant Send, (Private Send is a function that enhances user’s privacy by obscuring the origin of funds and with Instant Send the user can instantly send to another wallet up to 1.000 HNC Coins). The master nodes will receive payments for the above-mentioned services. Офіційний вебсайт: https://hnc-coin.com/ Whitepaper: https://hnc-coin.com/hnc_whitepaper_3-2024.pdf Купити HNC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни HNC Coin (HNC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена HNC Coin (HNC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 949.77K $ 949.77K $ 949.77K Загальна пропозиція: $ 97.14M $ 97.14M $ 97.14M Циркуляційна пропозиція: $ 83.14M $ 83.14M $ 83.14M FDV (повністю розведена вартість): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Історичний максимум: $ 4.84 $ 4.84 $ 4.84 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.01142351 $ 0.01142351 $ 0.01142351 Дізнайтеся більше про ціну HNC Coin (HNC)

Токеноміка HNC Coin (HNC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки HNC Coin (HNC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HNC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HNC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HNC, досліджуйте ціну токена HNC в реальному часі!

Прогноз ціни HNC Хочете знати, куди рухається HNC? Наша сторінка прогнозу ціни HNC поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена HNC зараз!

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