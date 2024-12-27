Сьогоднішня ціна HNC Coin (HNC)

Поточна ціна HNC Coin (HNC) сьогодні становить 0.003595 USD з ринковою капіталізацією $ 297.92K USD. Ціна HNC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HNC Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.37 USD

- зміна ціни HNC Coin протягом дня — -54.78%

- циркуляційна пропозиція – 82.87M USD

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