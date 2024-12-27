Сьогоднішня ціна HMX (HMX)

Поточна ціна HMX (HMX) сьогодні становить 2.39 USD з ринковою капіталізацією $ 7.99M USD. Ціна HMX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HMX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.91K USD

- зміна ціни HMX протягом дня — +2.90%

- циркуляційна пропозиція – 3.35M USD

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