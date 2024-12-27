Ціна HMX (HMX)
Поточна ціна HMX (HMX) сьогодні становить 2.39 USD з ринковою капіталізацією $ 7.99M USD. Ціна HMX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HMX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.91K USD
- зміна ціни HMX протягом дня — +2.90%
- циркуляційна пропозиція – 3.35M USD
Отримуйте оновлення цін HMX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HMX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HMX до USD становила $ +0.067411.
За останні 30 днів зміна ціни HMX до USD становила $ +0.7402752540.
За останні 60 днів зміна ціни HMX до USD становила $ +3.2135794210.
За останні 90 днів зміна ціни HMX до USD становила $ +0.6754074426191746.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.067411
|+2.90%
|30 днів
|$ +0.7402752540
|+30.97%
|60 днів
|$ +3.2135794210
|+134.46%
|90 днів
|$ +0.6754074426191746
|+39.39%
Останній аналіз цін HMX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
+2.90%
+5.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? HMX is a decentralized perpetual exchange with a cross-margin and multi-asset collateral support on Arbitrum. What makes your project unique? HMX offers the following unique features to users: 1.) Leveraged Trading (Cross-Margin & Multi-Collateral Management Support): Users can open up to 1,000x leveraged long or short positions on many asset classes including Cryptocurrency, Forex, Equity, and Commodities. HMX also accepts various crypto assets as collateral with a cross-margin collateral support, allowing for flexible position and risk management strategies. 2.) Leveraged Market Making (HLP Vault): Users can simply deposit assets into the HLP vault to become market makers on HMX. HLP vault is unique because it is built on top of GMX's GLP token. This means that the liquidity deposited into the vault will be used to market make for traders both at GMX AND HMX. Depositors continue to earn all of the yields from GMX while also earning additional yields from fees generated on HMX. History of your project. The team behind HMX Exchange are experienced traders and DeFi users. We recognize the major pain points faced by our fellow traders with the current available platforms in the market, especially with the failure of many centralized trading platform in 2022. We want to build a platform with great UX/UI, allowing anyone to trade with low-fees, and let participants earn and prosper together with the platform. HMX is backed by DeFi veterans including CoralDeFi, CryptoMind, CompoundCapital and other angel investors. What’s next for your project? Some of the highlights from our RoadMap include: - Cross-chain Expansion: Expand HMX to other chains to grow the ecosystem. Other up and coming L2 chains such as zkSync and Starknet, etc. are our priorities. - Listing additional markets: Expand the selection of assets users can trade on HMX. - Grow HMX Userbase and Community: Grow HMX through various marketing campaign and initiatives - AMAs, paid marketing, trading competitions, etc. What can your token be used for? Below are the current and planned utilities for HMX token: - Earns 25% share of protocol revenue in stablecoins when staked (shared with staked esHMX & DP) - Earns a share of esHMX token emission when staked - Earns Dragon Points (DP) at 100% APR when staked - Receive governance voting rights to help shape key decisions on the development of HMX exchange (coming soon...) - Receive tiered trading fee discount when staked (coming soon...)
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 HMX до AUD
A$3.824
|1 HMX до GBP
￡1.8881
|1 HMX до EUR
€2.2705
|1 HMX до USD
$2.39
|1 HMX до MYR
RM10.6833
|1 HMX до TRY
₺84.1758
|1 HMX до JPY
¥377.0703
|1 HMX до RUB
₽251.8343
|1 HMX до INR
₹204.4406
|1 HMX до IDR
Rp38,548.3817
|1 HMX до PHP
₱139.0741
|1 HMX до EGP
￡E.121.5554
|1 HMX до BRL
R$14.7702
|1 HMX до CAD
C$3.4416
|1 HMX до BDT
৳285.127
|1 HMX до NGN
₦3,699.6722
|1 HMX до UAH
₴100.0454
|1 HMX до VES
Bs121.89
|1 HMX до PKR
Rs664.2527
|1 HMX до KZT
₸1,236.4187
|1 HMX до THB
฿81.1644
|1 HMX до TWD
NT$78.4876
|1 HMX до CHF
Fr2.151
|1 HMX до HKD
HK$18.5464
|1 HMX до MAD
.د.م24.0434