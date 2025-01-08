Ціна HmmOnSOL (HMM)
Поточна ціна HmmOnSOL (HMM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HMM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HmmOnSOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 275.67 USD
- зміна ціни HmmOnSOL протягом дня — -7.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HmmOnSOL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HmmOnSOL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HmmOnSOL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HmmOnSOL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.90%
|30 днів
|$ 0
|-57.83%
|60 днів
|$ 0
|+30.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HmmOnSOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.77%
-7.90%
-1.71%
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