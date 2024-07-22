Токеноміка hmmm (HMMM) Дізнайтеся ключову інформацію про hmmm (HMMM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація hmmm (HMMM) “Hmmm” is a community meme token on the Solana network, launched on July 22, 2024, through Pumpfun. It’s a derivative of Pepe the Frog but has evolved into its own distinct meme with a unique identity. The token embraces the humor and intrigue of internet culture, playing on the idea of curiosity and speculation. “Hmmm” captures a playful approach to the world of meme tokens, designed to engage a community driven by fun and the whimsical side of crypto. Hmmm, maybe this’ll send. Офіційний вебсайт: https://hmmmsol.xyz Купити HMMM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни hmmm (HMMM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена hmmm (HMMM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 22,31K $ 22,31K $ 22,31K Загальна пропозиція: $ 969,85M $ 969,85M $ 969,85M Циркуляційна пропозиція: $ 969,85M $ 969,85M $ 969,85M FDV (повністю розведена вартість): $ 22,31K $ 22,31K $ 22,31K Історичний максимум: $ 0,00129334 $ 0,00129334 $ 0,00129334 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну hmmm (HMMM)

Токеноміка hmmm (HMMM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки hmmm (HMMM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HMMM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HMMM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HMMM, досліджуйте ціну токена HMMM в реальному часі!

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