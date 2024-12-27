Сьогоднішня ціна hmmm (HMMM)

Поточна ціна hmmm (HMMM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 77.21K USD. Ціна HMMM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності hmmm:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 556.25 USD

- зміна ціни hmmm протягом дня — -2.73%

- циркуляційна пропозиція – 970.11M USD

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