Ціна hmmm (HMMM)
Поточна ціна hmmm (HMMM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 77.21K USD. Ціна HMMM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності hmmm:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 556.25 USD
- зміна ціни hmmm протягом дня — -2.73%
- циркуляційна пропозиція – 970.11M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни hmmm до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни hmmm до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни hmmm до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни hmmm до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.73%
|30 днів
|$ 0
|-23.18%
|60 днів
|$ 0
|-13.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін hmmm: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
-2.73%
-4.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
“Hmmm” is a community meme token on the Solana network, launched on July 22, 2024, through Pumpfun. It’s a derivative of Pepe the Frog but has evolved into its own distinct meme with a unique identity. The token embraces the humor and intrigue of internet culture, playing on the idea of curiosity and speculation. “Hmmm” captures a playful approach to the world of meme tokens, designed to engage a community driven by fun and the whimsical side of crypto. Hmmm, maybe this’ll send.
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