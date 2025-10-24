Актуальна ціна HLP0 сьогодні становить 1,023 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HLP0 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HLP0 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна HLP0 сьогодні становить 1,023 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HLP0 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HLP0 на MEXC вже зараз.

Докладніше про HLP0

Інформація про ціну HLP0

Офіційний вебсайт HLP0

Токеноміка HLP0

Прогноз ціни HLP0

Логотип HLP0

Ціна HLP0 (HLP0)

Актуальна ціна 1 HLP0 до USD:

$1,023
-0,40%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
USD
Графік ціни HLP0 (HLP0) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:15:09 (UTC+8)

Інформація щодо ціни HLP0 (HLP0) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,019
Мін. за 24 год
$ 1,036
Макс. за 24 год

$ 1,019
$ 1,036
$ 1,27
$ 0,72955
-0,00%

-0,38%

+0,04%

+0,04%

Актуальна ціна HLP0 (HLP0) становить $1,023. За останні 24 години HLP0 торгувався між мінімумом у $ 1,019 і максимумом у $ 1,036, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HLP0 становить $ 1,27, тоді як його історичний мінімум — $ 0,72955.

Що стосується короткострокових результатів, то HLP0 змінився на -0,00% за останню годину, -0,38% за 24 години та на +0,04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо HLP0 (HLP0)

$ 443,08K
--
$ 443,08K
433,29K
433 286,358737
Поточна ринкова капіталізація HLP0 — $ 443,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HLP0 — 433,29K, зі загальною пропозицією 433286.358737. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 443,08K.

Історія ціни HLP0 (HLP0) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HLP0 до USD становила $ -0,003953518819763.
За останні 30 днів зміна ціни HLP0 до USD становила $ +0,0128656572.
За останні 60 днів зміна ціни HLP0 до USD становила $ -0,0024917211.
За останні 90 днів зміна ціни HLP0 до USD становила $ +0,0126121246582517.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,003953518819763-0,38%
30 днів$ +0,0128656572+1,26%
60 днів$ -0,0024917211-0,24%
90 днів$ +0,0126121246582517+1,25%

Що таке HLP0 (HLP0)

Deposited USDC is deposited directly into the Hyperliquidity Provider vault. Users receive in return HLP0, an omni-chain tokenized representation of their HLP shares, which can be used to participate in lending or farming across top DeFi protocols to earn extra yield.

The HLP vault (and as a result the HLP0 token) uses active trading strategies that carry risk. Returns are not guaranteed, and you may lose some or all of your deposit. There is no compensation in case of loss. By continuing, you confirm that you understand and accept these risks.

Ресурс HLP0 (HLP0)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни HLP0 (USD)

Скільки коштуватиме HLP0 (HLP0) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів HLP0 (HLP0) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо HLP0.

Перегляньте прогноз ціни HLP0 вже зараз!

HLP0 до місцевих валют

Токеноміка HLP0 (HLP0)

Розуміння токеноміки HLP0 (HLP0) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HLP0 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про HLP0 (HLP0)

Скільки сьогодні коштує HLP0 (HLP0)?
Актуальна ціна HLP0 у USD становить 1,023 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HLP0 до USD?
Поточна ціна HLP0 до USD — $ 1,023. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація HLP0?
Ринкова капіталізація HLP0 — $ 443,08K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HLP0?
Циркуляційна пропозиція HLP0 — 433,29K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HLP0?
HLP0 досяг історичної максимальної ціни у 1,27 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HLP0?
Історична мінімальна ціна HLP0 становила 0,72955 USD.
Який обсяг торгівлі HLP0?
Актуальний обсяг торгівлі HLP0 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HLP0 цього року?
HLP0 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HLP0 для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для HLP0 (HLP0)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.