Інформація щодо ціни HLP0 (HLP0) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,019 $ 1,019 $ 1,019 Мін. за 24 год $ 1,036 $ 1,036 $ 1,036 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,019$ 1,019 $ 1,019 Макс. за 24 год $ 1,036$ 1,036 $ 1,036 Рекордний максимум $ 1,27$ 1,27 $ 1,27 Найнижча ціна $ 0,72955$ 0,72955 $ 0,72955 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) -0,38% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,04% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,04%

Актуальна ціна HLP0 (HLP0) становить $1,023. За останні 24 години HLP0 торгувався між мінімумом у $ 1,019 і максимумом у $ 1,036, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HLP0 становить $ 1,27, тоді як його історичний мінімум — $ 0,72955.

Що стосується короткострокових результатів, то HLP0 змінився на -0,00% за останню годину, -0,38% за 24 години та на +0,04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо HLP0 (HLP0)

Ринкова капіталізація $ 443,08K$ 443,08K $ 443,08K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 443,08K$ 443,08K $ 443,08K Циркуляційне постачання 433,29K 433,29K 433,29K Загальна пропозиція 433 286,358737 433 286,358737 433 286,358737

Поточна ринкова капіталізація HLP0 — $ 443,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HLP0 — 433,29K, зі загальною пропозицією 433286.358737. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 443,08K.