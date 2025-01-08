Ціна hiveWater (HIVEWATER)
Поточна ціна hiveWater (HIVEWATER) сьогодні становить 0.02224663 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HIVEWATER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності hiveWater:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 231.97 USD
- зміна ціни hiveWater протягом дня — -3.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни hiveWater до USD становила $ -0.00069606950692083.
За останні 30 днів зміна ціни hiveWater до USD становила $ -0.0034646768.
За останні 60 днів зміна ціни hiveWater до USD становила $ +0.0008227693.
За останні 90 днів зміна ціни hiveWater до USD становила $ +0.00037768843972846.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00069606950692083
|-3.03%
|30 днів
|$ -0.0034646768
|-15.57%
|60 днів
|$ +0.0008227693
|+3.70%
|90 днів
|$ +0.00037768843972846
|+1.73%
Останній аналіз цін hiveWater: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
-3.03%
+1.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
hiveWater provides scalable & sustainable liquidity for 1Hive's Honey token by serving as a proxy token for liquidity between Honey and other assets. The token is managed by the hiveWater garden, a DAO governed by HNY<>hiveWater liquidity pool tokens on Honeyswap.
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|1 HIVEWATER до USD
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RM0.0998873687
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