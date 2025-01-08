Сьогоднішня ціна Hiveterminal (HVN)

Поточна ціна Hiveterminal (HVN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.94K USD. Ціна HVN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hiveterminal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.61K USD

- зміна ціни Hiveterminal протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 359.64M USD

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