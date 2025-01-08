Ціна Hiveterminal (HVN)
Поточна ціна Hiveterminal (HVN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.94K USD. Ціна HVN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hiveterminal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.61K USD
- зміна ціни Hiveterminal протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 359.64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hiveterminal до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hiveterminal до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hiveterminal до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hiveterminal до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-66.45%
|60 днів
|$ 0
|-53.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hiveterminal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hive Coin is a cryptocurrency, with the new blockchain technology and smart contracts, companies no longer need centralized intermediaries for transactions or financing. The blockchain grants absolute transparency, integrity and immutability of the data stored in the system. Hive coins are used to make demands on factoring companies, who can then compensate them. This process uses the blockchain, which offers a high level of security for all transactions. All seller and borrower data is cryptographically secured in this system.
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