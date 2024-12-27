Сьогоднішня ціна HiveSwap (HIVP)

Поточна ціна HiveSwap (HIVP) сьогодні становить 0.00327027 USD з ринковою капіталізацією $ 2.03M USD. Ціна HIVP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HiveSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.59K USD

- зміна ціни HiveSwap протягом дня — -1.76%

- циркуляційна пропозиція – 621.25M USD

Отримуйте оновлення цін HIVP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HIVP.