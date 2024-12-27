Ціна HiveSwap (HIVP)
Поточна ціна HiveSwap (HIVP) сьогодні становить 0.00327027 USD з ринковою капіталізацією $ 2.03M USD. Ціна HIVP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HiveSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.59K USD
- зміна ціни HiveSwap протягом дня — -1.76%
- циркуляційна пропозиція – 621.25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HiveSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HiveSwap до USD становила $ +0.0031627029.
За останні 60 днів зміна ціни HiveSwap до USD становила $ +0.0001231040.
За останні 90 днів зміна ціни HiveSwap до USD становила $ +0.000123871697010366.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.76%
|30 днів
|$ +0.0031627029
|+96.71%
|60 днів
|$ +0.0001231040
|+3.76%
|90 днів
|$ +0.000123871697010366
|+3.94%
Останній аналіз цін HiveSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-1.76%
+2.21%
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