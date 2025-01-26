Сьогоднішня ціна Hive Game Token (HGT)

Поточна ціна Hive Game Token (HGT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 187.78K USD. Ціна HGT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hive Game Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.66K USD

- зміна ціни Hive Game Token протягом дня — +4.55%

- циркуляційна пропозиція – 2.51B USD

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