Ціна Hive Game Token (HGT)
Поточна ціна Hive Game Token (HGT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 187.78K USD. Ціна HGT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hive Game Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.66K USD
- зміна ціни Hive Game Token протягом дня — +4.55%
- циркуляційна пропозиція – 2.51B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hive Game Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hive Game Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hive Game Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hive Game Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.55%
|30 днів
|$ 0
|-70.64%
|60 днів
|$ 0
|-27.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hive Game Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.44%
+4.55%
-37.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Official in-game token of Project Hive. Provides players with the ability to make purchases inside the game for cosmetic items and characters skill. Used as a mean of rewards for different gameplay modes, such as Ranking Arena and Battle Arena.
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