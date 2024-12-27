Сьогоднішня ціна Hive Dollar (HBD)

Поточна ціна Hive Dollar (HBD) сьогодні становить 0.990579 USD з ринковою капіталізацією $ 33.51M USD. Ціна HBD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hive Dollar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.98K USD

- зміна ціни Hive Dollar протягом дня — -1.17%

- циркуляційна пропозиція – 33.77M USD

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