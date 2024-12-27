Ціна Hive Dollar (HBD)
Поточна ціна Hive Dollar (HBD) сьогодні становить 0.990579 USD з ринковою капіталізацією $ 33.51M USD. Ціна HBD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hive Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.98K USD
- зміна ціни Hive Dollar протягом дня — -1.17%
- циркуляційна пропозиція – 33.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hive Dollar до USD становила $ -0.0118274378208738.
За останні 30 днів зміна ціни Hive Dollar до USD становила $ -0.0049781547.
За останні 60 днів зміна ціни Hive Dollar до USD становила $ -0.0084216054.
За останні 90 днів зміна ціни Hive Dollar до USD становила $ -0.0036044027124257.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0118274378208738
|-1.17%
|30 днів
|$ -0.0049781547
|-0.50%
|60 днів
|$ -0.0084216054
|-0.85%
|90 днів
|$ -0.0036044027124257
|-0.36%
Останній аналіз цін Hive Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-1.17%
+5.77%
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