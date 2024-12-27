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Ціна Hive Dollar (HBD)

USD

Графік ціни Hive Dollar (HBD) в реальному часі

$0.990579
$0.990579$0.990579
-1.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Hive Dollar (HBD)

Поточна ціна Hive Dollar (HBD) сьогодні становить 0.990579 USD з ринковою капіталізацією $ 33.51M USD. Ціна HBD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hive Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.98K USD
- зміна ціни Hive Dollar протягом дня — -1.17%
- циркуляційна пропозиція – 33.77M USD

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Цінові показники Hive Dollar (HBD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hive Dollar до USD становила $ -0.0118274378208738.
За останні 30 днів зміна ціни Hive Dollar до USD становила $ -0.0049781547.
За останні 60 днів зміна ціни Hive Dollar до USD становила $ -0.0084216054.
За останні 90 днів зміна ціни Hive Dollar до USD становила $ -0.0036044027124257.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0118274378208738-1.17%
30 днів$ -0.0049781547-0.50%
60 днів$ -0.0084216054-0.85%
90 днів$ -0.0036044027124257-0.36%

Аналіз цін Hive Dollar (HBD)

Останній аналіз цін Hive Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.987547
$ 0.987547$ 0.987547

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 3.97
$ 3.97$ 3.97

-0.30%

-1.17%

+5.77%

Ринкова інформація Hive Dollar (HBD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 33.51M
$ 33.51M$ 33.51M

$ 38.98K
$ 38.98K$ 38.98K

33.77M
33.77M 33.77M

Що таке Hive Dollar ( HBD)

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Ресурс Hive Dollar (HBD)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 HBD до GBP
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1 HBD до EUR
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1 HBD до USD
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1 HBD до MYR
RM4.42788813
1 HBD до TRY
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