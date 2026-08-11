Яка зараз ціна Hive AI?

Hive AI торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -1.41% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як BUZZ порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -1.41% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо BUZZ перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Hive AI виглядає у порівнянні з токенами категорії Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,DeFAI?

У сегменті Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,DeFAI BUZZ демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Hive AI?

Ринкова капіталізація ₴13461209.62912656000000 розташовує BUZZ на #4191 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують BUZZ?

Hive AI згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку BUZZ?

З 999828541.425295 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.