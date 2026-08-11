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Поточна ціна Hive AI сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BUZZ становить 305 410 USD. Відстежуйте оновлення цін BUZZ до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Hive AI сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BUZZ становить 305 410 USD. Відстежуйте оновлення цін BUZZ до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BUZZ

Інформація про ціну BUZZ

Що таке BUZZ

Офіційний вебсайт BUZZ

Токеноміка BUZZ

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Ціна Hive AI (BUZZ)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BUZZ до USD:

$0,00030629
$0,00030629$0,00030629
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Hive AI (BUZZ) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:13:55 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Hive AI

Поточна ціна Hive AI (BUZZ) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BUZZ до USD становить $ 0 за BUZZ.

Hive AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 305 410, з циркуляційною пропозицією у 999,83M BUZZ. Протягом останніх 24 годин BUZZ торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,185533, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BUZZ змінився на -0,02% за останню годину та на -3,39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 685,63.

Ринкова інформація щодо Hive AI (BUZZ)

$ 305,41K
$ 305,41K$ 305,41K

$ 685,63
$ 685,63$ 685,63

$ 305,41K
$ 305,41K$ 305,41K

999,83M
999,83M 999,83M

999 828 541,425295
999 828 541,425295 999 828 541,425295

Поточна ринкова капіталізація Hive AI — $ 305,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 685,63. Циркуляційна пропозиція BUZZ — 999,83M, зі загальною пропозицією 999828541.425295. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 305,41K.

Історія ціни Hive AI у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,185533
$ 0,185533$ 0,185533

$ 0
$ 0$ 0

-0,02%

-1,41%

-3,39%

-3,39%

Історія ціни Hive AI (BUZZ) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hive AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hive AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hive AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hive AI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,41%
30 днів$ 0-20,20%
60 днів$ 0-17,91%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Hive AI

Прогноз ціни Hive AI (BUZZ) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BUZZ у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Hive AI (BUZZ) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Hive AI потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Hive AI у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BUZZ на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Hive AI.

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Ресурс Hive AI (BUZZ)

Офіційний вебсайт

Категорія :

AI AgentsBinance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)

Про Hive AI

Яка зараз ціна Hive AI?

Hive AI торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -1.41% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як BUZZ порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -1.41% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо BUZZ перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Hive AI виглядає у порівнянні з токенами категорії Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,DeFAI?

У сегменті Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,DeFAI BUZZ демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Hive AI?

Ринкова капіталізація ₴13461209.62912656000000 розташовує BUZZ на #4191 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують BUZZ?

Hive AI згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку BUZZ?

З 999828541.425295 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.

Люди також запитують: Інші запитання про Hive AI

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:13:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Hive AI (BUZZ)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Hive AI

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

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$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,3392
$0,3392$0,3392

+239,20%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,48284
$0,48284$0,48284

+26,44%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01843
$0,01843$0,01843

+47,08%

AurumX

AurumX

UMX

$0,16533
$0,16533$0,16533

-18,11%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Velvet

Velvet

VELVET

$0,71193
$0,71193$0,71193

+61,33%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,48284
$0,48284$0,48284

+26,44%

Cysic

Cysic

CYS

$1,4289
$1,4289$1,4289

+24,19%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,4300
$2,4300$2,4300

+34,91%

The Black Bull

The Black Bull

ANSEM

$0,20794
$0,20794$0,20794

+17,03%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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