Сьогоднішня ціна Hitmakr (HMKR)

Поточна ціна Hitmakr (HMKR) сьогодні становить 0.00115495 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HMKR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hitmakr:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.30K USD

- зміна ціни Hitmakr протягом дня — +1.29%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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