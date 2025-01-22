Ціна Hitmakr (HMKR)
Поточна ціна Hitmakr (HMKR) сьогодні становить 0.00115495 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HMKR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hitmakr:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.30K USD
- зміна ціни Hitmakr протягом дня — +1.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hitmakr до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hitmakr до USD становила $ -0.0006443184.
За останні 60 днів зміна ціни Hitmakr до USD становила $ +0.0004625388.
За останні 90 днів зміна ціни Hitmakr до USD становила $ +0.0007522095285724813.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.29%
|30 днів
|$ -0.0006443184
|-55.78%
|60 днів
|$ +0.0004625388
|+40.05%
|90 днів
|$ +0.0007522095285724813
|+186.77%
Останній аналіз цін Hitmakr: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
+1.29%
-28.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hitmakr is a groundbreaking web3 audio platform token developed on ethereum blockchain to revolutionize the music industry by prioritizing artists' rights, transparency, and fair compensation. Our mission is to empower musicians and content creators, allowing them to take control of their work, maximize revenue, and build a sustainable career in the digital age. Hitmakr is focused on generating value through gating, ownership and licensing. We aim to create a place where creators can generate value through creating audio that their communities can truly own and use.
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