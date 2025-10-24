Інформація щодо ціни HITDEX (HIT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00189769$ 0,00189769 $ 0,00189769 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -3,97% Зміна ціни (1 дн.) -1,75% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,46% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,46%

Актуальна ціна HITDEX (HIT) становить --. За останні 24 години HIT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HIT становить $ 0,00189769, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то HIT змінився на -3,97% за останню годину, -1,75% за 24 години та на +5,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо HITDEX (HIT)

Ринкова капіталізація $ 60,18K$ 60,18K $ 60,18K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 151,40K$ 151,40K $ 151,40K Циркуляційне постачання 395,83M 395,83M 395,83M Загальна пропозиція 995 834 792,4830385 995 834 792,4830385 995 834 792,4830385

Поточна ринкова капіталізація HITDEX — $ 60,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HIT — 395,83M, зі загальною пропозицією 995834792.4830385. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 151,40K.