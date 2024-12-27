Сьогоднішня ціна HitChain (HIT)

Поточна ціна HitChain (HIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 227.69K USD. Ціна HIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HitChain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.84 USD

- зміна ціни HitChain протягом дня — -12.93%

- циркуляційна пропозиція – 61.44B USD

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