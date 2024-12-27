Ціна HitChain (HIT)
Поточна ціна HitChain (HIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 227.69K USD. Ціна HIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HitChain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.84 USD
- зміна ціни HitChain протягом дня — -12.93%
- циркуляційна пропозиція – 61.44B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HitChain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HitChain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HitChain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HitChain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.93%
|30 днів
|$ 0
|-7.02%
|60 днів
|$ 0
|+24.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HitChain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-12.93%
+0.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HitChain is a decentralized and collaborative community built to value developers’ works with a transparent credit system using blockchain technology. It is a community of the developers, by the developers, for the developers. HitChain provides a platform for developers to automatically redeem the value of innovation and creativity with compensation (currency value) and privileges (currency right). The self -governed system will guarantee that each member has the responsibility and right to participate in community decisions. HitChain community and the platform it runs on will embrace autonomy, democracy, transparency and fairness without any third-party intermediaries or centralized supervision. HitChain members will be among the first developers to recognize the full value of their efforts.
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