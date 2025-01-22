Ціна HitBTC (HIT)
Поточна ціна HitBTC (HIT) сьогодні становить 0.27589 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HitBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.22M USD
- зміна ціни HitBTC протягом дня — +2.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HitBTC до USD становила $ +0.0061451.
За останні 30 днів зміна ціни HitBTC до USD становила $ +0.0039679879.
За останні 60 днів зміна ціни HitBTC до USD становила $ +0.0299595848.
За останні 90 днів зміна ціни HitBTC до USD становила $ +0.0418652577165497.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0061451
|+2.28%
|30 днів
|$ +0.0039679879
|+1.44%
|60 днів
|$ +0.0299595848
|+10.86%
|90 днів
|$ +0.0418652577165497
|+17.89%
Останній аналіз цін HitBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
+2.28%
+0.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HIT is the utility token of the largest spot trading exchange in the industry with over 800 trading pairs and 400+ spot instruments. We have created HIT to provide you seamless HitBTC experience and exclusive benefits for our upcoming products.
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