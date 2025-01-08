Ціна hit meeee upp (HMU)
Поточна ціна hit meeee upp (HMU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.96K USD. Ціна HMU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності hit meeee upp:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.76 USD
- зміна ціни hit meeee upp протягом дня — -0.31%
- циркуляційна пропозиція – 998.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни hit meeee upp до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни hit meeee upp до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни hit meeee upp до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни hit meeee upp до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.31%
|30 днів
|$ 0
|-46.85%
|60 днів
|$ 0
|-71.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін hit meeee upp: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-0.31%
+15.41%
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