Сьогоднішня ціна hit meeee upp (HMU)

Поточна ціна hit meeee upp (HMU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.96K USD. Ціна HMU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності hit meeee upp:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.76 USD

- зміна ціни hit meeee upp протягом дня — -0.31%

- циркуляційна пропозиція – 998.99M USD

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