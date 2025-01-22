Ціна HistoryDAO (HAO)
Поточна ціна HistoryDAO (HAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HistoryDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.51K USD
- зміна ціни HistoryDAO протягом дня — -12.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HistoryDAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HistoryDAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HistoryDAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HistoryDAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.56%
|30 днів
|$ 0
|-14.85%
|60 днів
|$ 0
|-47.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HistoryDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-12.56%
-17.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HistoryDAO is where the world records history in Web3. The Web3 community comes together on the HistoryDAO platform to mint historic and current events immutably on the blockchain to be preserved—unchanged and unwavering— as HistoryNFTs. The decentralization and democratization of history with blockchain and NFT technology is governed by you, the DAO, the people. Write, record, analyze, adjudicate, and mint our world as it unfolds across the globe every day with HistoryDAO and HistoryNFTs.
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