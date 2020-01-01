Токеноміка History of Pepe (HOPE) Дізнайтеся ключову інформацію про History of Pepe (HOPE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація History of Pepe (HOPE) Hope is a memecoin created to celebrate and document the rich history of Pepe the Frog on the blockchain. Our aim is to establish Hope as a community-driven token, bringing together fans and enthusiasts of Pepe in a collective effort to preserve its legacy. By leveraging the transparency and security of blockchain technology, Hope ensures that the cultural impact of Pepe is immortalized for future generations. Join us in this exciting venture to honor Pepe and contribute to a vibrant and engaged community. Офіційний вебсайт: https://historyofpepe.xyz/ Whitepaper: https://historyofpepe.xyz/ Купити HOPE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни History of Pepe (HOPE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена History of Pepe (HOPE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 711,25K $ 711,25K $ 711,25K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 711,25K $ 711,25K $ 711,25K Історичний максимум: $ 0,00683677 $ 0,00683677 $ 0,00683677 Історичний мінімум: $ 0,00005312 $ 0,00005312 $ 0,00005312 Поточна ціна: $ 0,00071152 $ 0,00071152 $ 0,00071152 Дізнайтеся більше про ціну History of Pepe (HOPE)

Токеноміка History of Pepe (HOPE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки History of Pepe (HOPE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HOPE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HOPE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HOPE, досліджуйте ціну токена HOPE в реальному часі!

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