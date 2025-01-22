Ціна Historia (HTA)
Поточна ціна Historia (HTA) сьогодні становить 0.00635055 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Historia:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.41 USD
- зміна ціни Historia протягом дня — -8.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Historia до USD становила $ -0.000571589569269892.
За останні 30 днів зміна ціни Historia до USD становила $ +0.0008368799.
За останні 60 днів зміна ціни Historia до USD становила $ -0.0003896570.
За останні 90 днів зміна ціни Historia до USD становила $ -0.00936233029938098.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000571589569269892
|-8.25%
|30 днів
|$ +0.0008368799
|+13.18%
|60 днів
|$ -0.0003896570
|-6.13%
|90 днів
|$ -0.00936233029938098
|-59.58%
Останній аналіз цін Historia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.30%
-8.25%
+28.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Historia is a consensus-based, immutable historical record blockchain and masternode system designed for record keeping of current events (future history) with emphasis on absolute accuracy and seeks to prevent all assimilations of falsehoods into the historical record.
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